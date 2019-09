Team Esbjerg går efter tre på stribe

Efter to sejre i ligaens første to kampe står Team Esbjerg mandag aften over for TTH Holstebro. Her skal holdet forsøge at overvinde de skader, der har ramt truppen den seneste tid og skaffe sig den tredje sejr i træk.

Team Esbjerg: Efter to ligasejre i træk skal Team Esbjerg forsøge at få den tredje på stribe mandag aften, når holdet skal en god tur op langs den jyske vestkyst for at spille imod TTH Holstebro. Selvom Team Esbjergs skadeslazaret er vokset den seneste tid med skader til både Annette Jensen og Estavana Polman, så håber cheftræner Jesper Jensen, at kampen kommer til at forløbe som sidste år.

- Sidste år havde vi to gode kampe imod dem. Vi havde dengang held til at diktere kampene, som vi gerne ville. Man må dog sige, at der er blevet ryddet lidt rundt i vores gryde den seneste tid i forhold til de skader, vi har fået. Derfor skal vi nok lige finde vores ben at stå på, siger han.

Selvom Team Esbjerg havde gode erfaringer fra kampene mod TTH Holstebro sidste år, så forsikrer Jesper Jensen, at det ikke bliver en let kamp, som kommer til at udspille sig mandag aften.

- De er rigtig gode til at smide grus i maskineriet på hold, der kommer forbi. De dækker en aggressiv form for forsvar og har masser af gåpåmod og en form for ungdoms kådhed. Når det er sagt, så mener jeg stadig, at vi har et hold, der bør kunne slå dem, siger han.