Team Esbjerg fik alt til at gå op i en højere enhed: - Det var en sand fornøjelse

Team Esbjerg rækker for anden gang i klubhistorien ud efter et europæisk trofæ. Holdet er klar til finalen i EHF Cuppen efter en sublim præstation og storsejr over Herning-Ikast, der blev sendt hjem fra Blue Water Dokken med en snitter på 30-16. Ungarske Siofok venter rundt om hjørnet.