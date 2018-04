Team Esbjerg er i DM-semifinalen

HÅNDBOLD: Kvinderne fra Team Esbjerg er klar til at spille DM-semifinale mod Odense.

Det er en kendsgerning efter at tingene flaskede sig lørdag eftermiddag for Team Esbjerg, der selv vandt deres hjemmekamp over Randers HK med 30-25 (10-13).

Og så var det jo, at Team Esbjerg havde brug for en hjælpende hånd fra grundspilsvinderne fra København, der hjemme skulle vinde over de forsvarende mestre fra Nykøbing Falster.

Den opgave klarede København Håndbold, der godt nok var bagud med fire mål undervejs i kampen, men alligevel endte med at vinde kampen med 31-26.

Første kamp i Odense lørdag den 5. maj, kamp to i Blue Water Dokken tirsdag den 8. maj.