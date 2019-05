Team Danmark vil uddanne udenlandske trænere i dansk kultur

Dansk eliteidræt har brug for impulser fra udlandet i jagten på international succes, men det skal ske på de rette vilkår, når udenlandske trænere med en anden tilgang hentes til landet.

Det understreger Team Danmark-direktør Lone Hansen, efter at det i en DR-dokumentar blev belyst, hvordan danske svømmere i en årrække var udsat for en hårdhændet træningskultur med eksempelvis offentlige vejninger.

Team Danmark vil sikre, at udenlandske trænere "forstår den danske model med foreningskultur, hvor man behandler eliteatleter ansvarligt".

- Nu står vi med grelle eksempler på et kulturclash. Derfor vil vi arbejde med tiltag, der skal sikre, at trænere kender til de danske principper. Vi kan se, at der er et hul, og vi må sikre, at den viden og forforståelse kommer videre til trænerleddet.

- Vi kigger på formaliseret undervisning, hvor man følger op og tjekker, at man som udenlandsk træner har forstået kulturbaggrunden, man skal virke i. Der skal uden tvivl handles, men vi har ikke låst os fast på metoden, siger Lone Hansen.

Spørgsmål: Skal man ligefrem undervise udenlandske trænere i dansk kultur?

- Det kan man godt sige, i dansk kultur og integritet samt i forforståelsen af, hvad dansk eliteidræt bygger på. Vi holder allerede kurser og vejleder skriftligt, men vi kan bare konstatere, at det ikke er godt nok.

- Vi skal tættere på og være i løbende dialoger og opfølgning. Man kan eksempelvis engagere en udenlandsk træner med en anden kultur til at udvise en adfærd, der er inden for skiven, og som kan italesætte den, siger Hansen.

Oven på dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen" bad kulturminister Mette Boch (LA) Team Danmark om en redegørelse for, hvordan der arbejdes med at sikre sunde træningsmiljøer.