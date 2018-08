Team Danmark åbner op for at samle DM i flere sportsgrene

Team Danmark-direktør Lone Hansen mener, at det var en succes at samle EM i syv sportsgrene.

Under navnet European Championships afviklede man fra 2. til 12. august EM i syv forskellige sportsgrene på samme tid.

Interessemæssigt blev det en succes, og derfor åbner Team Danmark op for, at man kunne afvikle danmarksmesterskaber efter samme princip.

Direktør Lone Hansen ser potentiale i at slå flere sportsgrene sammen, selv om afviklingen af DM nu ligger hos specialforbundene.

- Det var stærkt i European Championships, at idrætter med en kortere konkurrenceperiode fik mere opmærksomhed, siger Lone Hansen til DR.

- Man har set, at med syv EM samtidig blev der skabt en bevidsthed om, at her er nogle spændende konkurrencer, hvor danskere kæmper om pladserne.

- Vi har virkelig oplevet en større interesse for de idrætter, der ikke normalt får så meget fokus, tilføjer hun.

I Sverige kender man allerede konceptet under navnet "SM-veckan".

Ved det forgangne European Championships blev der dystet i svømning, atletik, roning, cykling, golf, gymnastik og triatlon.

Glasgow var vært for langt de fleste konkurrencer, men Berlin husede atletikkonkurrencerne.