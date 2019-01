Folk kommer meget tidligt til VM-kampene for at hygge sig i fanzonen i Herning.

Herning: Folk kommer fem-seks timer før Danmarks kamp ved VM i Herning.

Det var ikke forkampen mellem Chile og Saudi Arabien, der trak.

Der var langt flere tilskuere i fan-zonen.

Den første, vi mødte, var Jesper Nøddesbo.

- Hvad laver du her?

- Jeg er VM-ambassadør og har til opgave at promovere VM, forklarede den tidligere landsholdsspiller.

Han var i fuld gang med TV2 og TV Midt-Vest, da vi fangede ham. Og denne gang gik han ikke kun til stregen, men over for at hjælpe med alt muligt.

- Det er imponerende så meget, der foregår, sagde John Laursen fra Gedved.

Han pegede rundt og sagde: Se bare!

Man kunne få VM-tattoo, man kunne spille bordtennis, og man kunne sætte sig i baren og nyde en drink, før det gik løs.

Man kunne også gå til silent-disco, og man kunne vinde et segboard. Det sidste blev dog frarådet af min ledsager.

- Du brækker bare benet, lød advarslen, så det lod vi være med.

Viggo Melbye Larsen fra Smidstrup, Malene Damgaard fra Gadbjerg og Magnus Melbye Larsen, studerende i Aalborg, sad og hyggede sig. De var klædt på til at være fans.

- Hvorfor kommer I så tidligt?

- Vi vil have det hele med, sagde trioen. Vi var her også i mandags.

FN's verdensmål for klimaindsats havde også sneget sig ind med mulighed for at vinde en dansk landskamptrøje. Her gjaldt det om at forsøge at ramme små og store huller med en håndbold. Utroligt, så mange der ikke ramte!

Man kunne også bare købe en landsholdstrøje hos hummel. Både danske og norske trøjer var til salg, og iøvrigt var der alt, hvad hjertet kunne begære.

Det er hyggeligt at tage en tur i fanzonen. Folk kan komme i god tid og varme op og samle appetit i en dejlig atmosfære, indtil det går løs med hovedretten: Danmark-Norge.