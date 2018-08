Tastefejl skjulte dansk verdensrekord i para-atletik

Mellemdistanceløberen Christoffer Vienberg har været indehaver af verdensrekorden i 5000-meterløb for personer med spastiske lammelser (T37-klassen) i tre måneder, men på grund af en fejl har han været uvidende om det.

Para-atleten brugte 16 minutter og 18,94 sekunder på at tilbagelægge distancen under Italian Open 20. maj, men ved en fejl stod den nu tidligere verdensrekord til at være på 15 minutter og 23 sekunder.

Det har vist sig at være en tastefejl hos Den Internationale Paralympiske Komité, så Christoffer Vienbergs tid i Italien er den hidtil hurtigste i verden.

Det oplyser Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er rigtig fedt. Løbet i Italien var egentlig bare ment som et træningsløb, og det var derfor ikke et løb, hvor jeg gav mig 100 procent, og jeg havde af den grund ingen planer om at sætte ny verdensrekord på distancen.

- Men det gik rigtig godt, og jeg fulgte min gameplan til punkt og prikke og vandt i tiden 16 minutter og 18,94 sekunder, som altså åbenbart var ny verdensrekord, uden at vi var klar over det, siger Christoffer Vienberg.

Aktuelt deltager han ved para-EM i Berlin. Her skal han torsdag konkurrere i 1500-meterløb.