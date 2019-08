Tæt på sæsonpremieren: SønderjyskE har grundstammen på plads

SønderjyskE-træner Kasper Christensen har noget at have optimismen i. Lørdag spiller holdet sidste træningskamp mod Ribe-Esbjerg, og ni dage senere er der pokalkamp i Ringsted.

SønderjyskE: Der er handlet godt ind, og råvarerne er ved at være kombineret korrekt.

SønderjyskE ligner et hold, der er blandt favoritterne til en plads i slutspillet.

- Jeg synes, vi har været i en opadgående kurve lige bortset fra kampen mod HØJ, som der var mange årsager til, siger cheftræner Kasper Christensen.

- Hvis man skal slå to streger under noget, synes jeg, at vores defensiv har holdt rigtig godt niveau, og vores angrebsspil har svinget en lille smule, siger han.

Tilgangen af Oskar Sunnefeldt og Jon Andersen ser særdeles interessant ud, mens sønderjyderne i Sveinn Johansson, Josip Cavar og Lasse Hamann-Boeriths er styrket i bredden. Offensivt mangler de nye folk fortsat lidt indbyrdes forståelse, men individuelt ser det godt ud.

- Der er ikke noget forkert i, at det svinger lidt. Man skal huske, at vi har to nye playmakere, en ny højreback og en ny stregspiller, som pludselig får en større rolle, end det var meningen, qua at Frederik Ladefoged er skadet. Det er fire spillere på relativt centrale positioner, og det betyder bare, at vi skal kæmpe for at finde timingen og små varianter i vores angrebsspil og sætte hinanden i spidskompetencesituationer, og der tror jeg, vi rykker os mere lørdag, og jeg tror også, vi rykker os mere fra lørdag til Ringsted-kampen.

- Vi kan tillade os at være positive og optimistiske.