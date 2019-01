Smerten er for voldsom. Jeg ønsker ikke at fortsætte, sagde smerteramt Andy Murray på pressemøde i Melbourne.

Dette års Australian Open kan blive den sidste turnering med deltagelse af den britiske tennisstjerne Andy Murray.

Det siger den tidligere verdensetter på et pressemøde i Melbourne fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Andy Murray døjer fortsat med smerter efter en hofteoperation for et år siden.

- Ja, jeg tror, at der er en sandsynlighed for det. Helt sikkert, siger en følelsesladet og tårevædet Murray på spørgsmålet om, hvorvidt han står foran sin sidste turnering på højeste niveau.

Egentlig havde han tænkt sig at bide smerterne i sig frem til dette års Wimbledon-turnering. Men han tvivler på, at det bliver muligt.

- Wimbledon er stedet, hvor jeg gerne ville stoppe, men jeg er ikke sikker på, at jeg er i stand til at spille med smerten i yderligere fire eller fem måneder, siger den 31-årige skotte.

- Det gør for ondt. Jeg ønsker ikke at fortsætte med at spille på den måde, siger han.

Den triste udmelding fra en af de seneste årtiers største tennisspillere kommer efter et nedslående træningspas mod Novak Djokovic.

Serberen vandt 10 ud af 12 partier. Men værre var det, rapporterer ifølge flere britiske medier fra Melbourne Park, at Andy Murrays bevægelser var besværede.

Han fortæller, at bare det "at tage sko eller sokker på" er smertefuldt.

Murray overvejer derfor muligheden for endnu en operation for at slippe af med smerterne i sin højre hofte, når ketsjeren er lagt væk.

Australian Open, der er den første af sæsonens fire grand slam-turneringer, begynder på mandag.

Andy Murray er fem gange nået frem til finalen, men har været så uheldig at møde Novak Djokovic fire gange, mens Roger Federer var modstanderen i den femte finale.

Mens det aldrig er lykkedes ham at komme helt til tops i Australian Open, så har Andy Murray to gange vundet Wimbledon, og en US Open-titel er det også blevet til. Desuden har to gange vundet guld ved OL.

Siden sit nederlag til Sam Querrey i kvartfinalen i Wimbledon i 2017, da omfanget af hans hofteproblem blev tydeligt, har Murray kun spillet to grand slam-kampe.

Han er faldet ned som nummer 230 på verdensranglisten. I første runde af Australian Open møder han den 22.-seedede spanier Roberto Bautista Agut.