Den tyske Bundesliga

Onsdag 29. maj kl. 18.30

Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

TV3 Sport

Hos konkurrenterne i Kiel håber de inderligt på, at Füchse Berlin kan stikke en kæp i hjulet på Flensburg-Handewitts kurs mod et nyt tysk mesterskab. THW Kiel med Niklas og Magnus Landin skal vinde sine sidste to kampe, mens Flensburg skal smide to point. Kielernes målscore er 23 mål bedre, og det burde række. Flensburg mangler hjemmekampen mod Füchse Berlin og udekampen mod Bergischer, der ligger på syvendepladsen. Jacob Holm og Hans Lindbergs Füchse Berlin spiller for at forsvare sin femteplads, mens Anders Zachariassen, Lasse Svan, Rasmus Lauge og Simon Hald med en sejr kan sikre mesterskabet med Flensburg allerede onsdag aften, hvis Kiel mister point i kampen mod Lemgo.