SønderjyskE: I efteråret lykkedes det Sønderjyske at ændre kontrakten med klubbens fremadstormende stortalent Aaron Mensing. Ændringen fjernede en klausul i hans kontrakt og bandt ham til sommeren 2020.

Men når kontrakten udløber efter næste sæson, drømmer man i TTH Holstebro om at kunne overtage den dygtige venstreback, der i denne sæson har 151 mål i 27 ligakampe. Avisen erfarer fra flere kilder, at TTH arbejder på at snuppe et af de mest spændende navne i dansk håndbold.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Lige nu har vi fuldt fokus på den sæson, vi er i gang med, siger direktør John Mikkelsen.

Samme melding kommer fra hovedpersonen selv.

- Nej, det har jeg ikke lyst til at kommentere, siger Aaron Mensing.

Det er efterhånden ikke unormalt i dansk håndbold, at man skal være tidligt ude for at få fingre i nogle af de mest interessante spillere på markedet. Sidste sommer var TTH Holstebro også tidligt ude i markedet og sikrede sig kontrakter med Allan Damgaard og Johan Meklenborg til den kommende sæson.

TTH har også lokket højrebacken Nikolaj Enderleit væk fra Ribe-Esbjerg, som ellers hellere end gerne havde forlænget med Enderleit.

Ifølge denne avis' oplysninger er TTH og Mensing allerede i dialog. Om det så vil lykkes at lukke en aftale med Aaron Mensing er en anden sag.

Den unge mand fra Rinkenæs er en eftertragtet herre i mange klubber, ligesom han selv har luftet drømme om en fremtid i den tyske bundesliga.

Mensing har i denne sæson været en helt afgørende spiller for sønderjyderne, indtil en skade spolerede resten af slutspillet for venstrebacken. Mensings bedrifter i denne sæson gav ham en plads på årets hold i grundspillet.