TTH Holstebro jagter sjældne point til slutspillet

Håndboldklubben TTH Holstebro var torsdag aften oppe mod en bedre modstander, da Aalborg Håndbold var på besøg og besejrede vestjyderne med 36-29.

Det erkender TTH Holstebro-træner Patrick Westerholm.

Resultatet betyder, at det nu ser meget svært ud for TTH Holstebro at nå en top-2-placering i ligaen, der ellers vil give dem to point med videre til slutspillet.

I stedet skal holdet kæmpe for at holde fast i en top-4-placering, der sikrer et enkelt point med videre.

- Det vigtigste for os er at fortsætte med at kæmpe, for vi vil rigtig gerne have så mange point som muligt med til slutspillet.

- De seneste to år har vi ikke haft nogle point med over, og det har været udslagsgivende, så vi skal arbejde hårdt nu for at få point med over, siger Westerholm.

Også TTH Holstebros Peter Balling ser det som en nærmest umulig opgave at nå top-2, men mener også, at det endelige slag skal kæmpes i slutspillet.

- Det er de seks kampe i slutspillet, der er afgørende. Det er dem, vi skal vinde. Men selvfølgelig er det vigtigt, at få nogle point med over.

- Vi vil kæmpe for at få alle de point, vi kan, og så må vi se, hvad der sker, siger han.

Westerholm ærgrede sig i torsdagens kamp over, at Aalborg alt for ofte formåede at løbe fra TTH Holstebro-spillerne.

- Aalborg spillede en flot kamp. De slog os på kontraspillet, som ellers er et af vores varemærker, og der synes jeg, at Aalborg var klart skarpere end os.

- Aalborg tvang os til at lave 13 tekniske fejl. De spillede en meget skarp kamp både defensivt og offensivt, så det gjorde udfaldet.

- Det var en fuld fortjent sejr til Aalborg. Vi lavede for mange fejl, og hvis man gør det i topkampe, så er det umuligt at vinde, siger Westerholm.

TTH Holstebro ligger på tredjepladsen i ligaen med 29 point. Holdet har stadig fire kampe tilbage i grundspillet.