Fodboldspilleren Nicki Bille skal alligevel ikke for retten mandag.

Den tidligere landsholdsspiller, der er tiltalt for fem forskellige forhold, er blevet syg og mødte derfor ikke op i Københavns Byret, hvor sagen mandag skulle behandles.

Det meddeler Billes forsvarsadvokat, Asser Gregersen, mandag.

31-årige Nicki Bille er tiltalt for at have truet en person med et luft- og fjedervåben, været i besiddelse af cirka et kvart gram kokain, have slået en dørmand med knytnæve og truet en sygeplejerske med vold.

Nicki Bille nægter sig skyldig i alle anklager, har hans advokat oplyst.

Mandag blev det desuden besluttet, at der skal afsættes halvanden dag til retssagen i stedet for en enkelt som hidtil planlagt.