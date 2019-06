Sydkoreaner vinder historisk pengepræmie i golfturnering i USA

Sydkoreanske Lee Jeong-eun vinder golfturneringen US Women's Open i Charleston, USA.

Dermed vinder hun den største pengepræmie, der nogensinde er uddelt til en kvinde i golf, på en million dollar. Det svarer til knap 6,7 millioner kroner.

Den samlede præmiesum er på 5,5 millioner dollar eller cirka 36,8 millioner kroner.

Lee Joeng-eun gik fjerde og sidste runde et slag under par og ender med et samlet resultat på seks slag under par.

Danske Nanna Koerstz Madsen lå efter en forrygende tredje runde på fem slag under par på en delt 9.-plads.

Danskeren gik dog den fjerde og sidste runde på tre slag over par. Dermed ser hun ud til at lande på en delt 16.-plads.

Nanna Koerstz Madsens placering kan dog nå at ændre sig, da ikke alle spillere omkring klokken et natten til mandag har færdiggjort fjerde runde.

Det er Den Amerikanske Golfunion, der står bag turneringen, som afholdes i byen Charleston i delstaten South Carolina.