Swansea-manager håber på mirakel i nedrykningsræs

Der var ekstremt meget på spil, da fodboldklubben Swansea tirsdag aften tog imod Southampton i en direkte duel om at undgå nedrykning fra Premier League.

Gæsterne fra Southampton trak sig med en 1-0-sejr ud af duellen som sejrherre, og Pierre-Emile Højbjergs hold er med 36 point nu næsten sikker på redning før sidste runde.

Anderledes forholder det sig for Swansea, som er tredjesidst med 33 point og en målscore, der er ni mål dårligere end Southamptons.

- Det er forfærdeligt, at vi ikke selv kan afgøre det, siger Swansea-manager Carlos Carvalhal til klubbens hjemmeside.

Swanseas håb om at kravle over nedrykningsstregen handler nu primært om, at holdet skal indhente Huddersfield, der lige som Southampton har 36 point, men mangler at spille to kampe.

Hvis Huddersfield, der har Jonas Lössl, Mathias "Zanka" Jørgensen og Philip Billing i truppen, taber ude til Chelsea og hjemme til Arsenal, vil Swansea overhale danskerklubben på en bedre målscore med en sejr hjemme over Stoke i sidste runde på søndag.

Stoke er allerede rykket ud af Premier League sammen med West Bromwich, hvis nedrykning blev en realitet efter Southamptons sejr.

Huddersfield vil til gengæld redde sig definitivt med bare et enkelt point i klubbens to sidste kampe, hvoraf den første spilles onsdag aften mod Chelsea.

- Vi har stadig muligheden, men vi er afhængige af andre. Lad os se, hvad der sker i morgen aften (onsdag, red.). Hvis vi stadig kan redde os efter det, så skal vi gøre vores i weekenden ved at vinde.

- Efter det må vi se, om der kan ske en form for mirakel, siger Carlos Carvalhal, hvis hold er uden sejr i otte kampe på stribe.

Mens de sveder i Swansea, er der stor lettelse at spore i Southampton.

Klubben har haft en skidt sæson, og i marts afløste Mark Hughes den fyrede Mauricio Pellegrino som manager.

Mark Hughes er glad for, at det lykkedes hans hold at hente en sejr i Swansea.

Dermed slipper Southampton med al sandsynlighed for at skulle hente point i den afsluttende hjemmekamp mod Manchester Citys mestre for at redde sig.

- Det var en meget stor indsats af alle. Alt andet havde ikke været godt nok, vi havde brug for sejren, siger Mark Hughes.