Swansea-formand siger op efter 17 år: Min rolle er udhulet

Den walisiske fodboldklub Swansea City har lørdag modtaget en opsigelse fra klubbens formand gennem 17 år, Huw Jenkins.

Han føler sig låst, efter at klubben i 2016 blev overtaget af amerikanerne Jason Levien og Steve Kaplan, og Jenkins siger til det britiske medie BBC, at han ikke har andre muligheder end at trække sig.

- Gradvist over de seneste fem sæsoner er min rolle som formand, der leverer lederskab og retning, blevet udhulet.

- Til sidst kan jeg ikke længere sidde tilbage og gemme mig bag min position og forblive tro mod mig selv og mine holdninger.

- Det har taget mig noget tid at tage den endelige beslutning, men den nuværende atmosfære i fodboldklubben på og uden for banen gør mig meget ked af det, og jeg finder det meget svært at kæmpe for en klub, som jeg elsker, men ikke længere kan kontrollere, siger han til BBC.

Swansea spillede sig i 2011 i Premier League og havde fra 2012 til 2014 Michael Laudrup som træner.

I den periode vandt klubben Liga Cuppen og sikrede en billet til Europa League.

I sidste sæson rykkede holdet ned i den næstbedste engelske række, Championship, hvor de nu ligger nummer 13.

Klubbens fans har den seneste tid været ude med riven efter Jenkins, efter at Swansea ikke købte spillere i januars transfervindue, men i stedet sagde farvel til flere spillere.

På sin hjemmeside skriver Swansea, at Huw Jenkins opsigelse "tillader klubben at trække en streg under en svær periode i klubbens historie".

- Forhåbentlig er dette en mulighed for et nyt kapitel i klubbens udvikling. Det er en mulighed for at forynge, at indføre nye arbejdsmetoder og gå videre med en stærk beslutningsproces, skriver klubben.

