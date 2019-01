Svømmestjernen Rikke Møller Pedersen indstiller med øjeblikkelig virkning karrieren på topplan.

Det meddeler den 30-årige topsvømmer i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion.

Danskeren er regerende verdensrekordindehaver i 200 meter brystsvømning, og hun har vundet medaljer til både VM på langbane og OL.

- Det har været en svær beslutning, der har taget mig lang tid at træffe.

- Jeg har mærket efter igen og igen, og jeg har analyseret på "skal stoppe/skal ikke stoppe". Det har været en vanskelig proces.

- Men nu har jeg haft tid nok til overvejelser, og i dag føler jeg mig klar til at fortælle omverdenen, at jeg stopper, siger Rikke Møller Pedersen i pressemeddelelsen.

I 2013 satte hun den nuværende verdensrekord i 200 meter brystsvømning ved VM i Barcelona.

Rikke Møller Pedersen leverede en suveræn semifinale i rekordtiden 2 minutter og 19,11 sekunder. Den tid har ingen andre slået siden.

Desværre for danskeren måtte hun efterfølgende nøjes med VM-sølv i finalen.

Ved OL i Rio i 2016 deltog Rikke Møller i sit andet OL, og her blev det til en bronzemedalje med den danske holdkap i kvindernes 4x100 medley.

Samtidig er det blevet til en lang række VM-medaljer på kortbane, hvor hun fire gange er blevet verdensmester. Derudover har hun vundet en lang række EM-titler på både lang- og kortbane.

I november afslørede Rikke Møller Pedersen i et interview med Jyllands-Posten, at hun siden OL i Rio for to og et halvt år siden har døjet med smerter i skuldrene.

Dengang havde hun fortsat ambitioner om at være til næste års OL i Tokyo, selv om hun i en længere periode havde haft problemer med at træne igennem.

Rikke Møller Pedersen nævnte i den forbindelse, at en operation var eneste mulighed for at komme skulderproblemerne til livs.