Svømmere jagter VM-billetter i tilskuertom træningshal

Taastrup Svømmehal danner fredag til tirsdag ramme om Danish Open, hvor der skal kæmpes om VM-pladser i svømning.

Men tilskuerpladserne er få. De er faktisk ikke eksisterende inde i selve svømmehallen. Det er derfor ikke muligt for tilskuere at se ned på bassinerne under stævnet.

- Der er ikke nogen tilskuerpladser i svømmehallen, fordi det er en træningshal. Men vi kan sagtens afvikle et kvalifikationsstævne, siger Peter Christensen, som er leder i Høje-Taastrup Idrætsteam.

Taastrup Svømmehal har hurtigt måtte finde en alternativ løsning for de hundredvis af tilskuere, der forventes at møde op.

- Svømmehallen er en del af et stort idrætsanlæg. Lige udenfor har vi et klubhus, hvor der bliver storskærmssending, siger Peter Christensen.

- Alle forældre og andre interesserede kommer. Vi har indrettet en gymnastiksal med hvilelounge for svømmerne og storskærmstransmission, siger han.

Bellahøj Svømmestadion plejer at være landsholdets daglige træningsanlæg, og her er der plads til tilskuere i hundredvis.

Danish Open skulle oprindeligt være afviklet der. Men skimmelsvamp plager svømmestadionet, og stævnet blev derfor flyttet til Taastrup.

- Vi gør, hvad vi kan for at få en god oplevelse, men det er klart, at den brede oplevelse, den vil vi ikke få her, fordi vi ikke kan tilbyde tilskuerne det, siger Peter Christensen.

I midten af april i Stockholm afholdes der endnu et VM-kvalifikationsstævne, og VM afholdes i juli i Gwangju i Sydkorea.

Svømmestjernen Pernille Blume skal blandt andre repræsentere Danmark til den tid. I øjeblikket er hun skadet, men Blume er allerede forhåndsudtaget til VM ifølge Lars Green Bach, som er sportschef i Dansk Svømmeunion.