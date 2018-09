Svensk fodboldboss: Vi løser problemer på 20 minutter

Onsdag aften løber et hastigt sammenflikket dansk nødlandshold bestående af spillere fra de lavere divisioner på banen til testkamp i Slovakiet.

De kuldsejlede forhandlinger mellem DBU og Spillerforeningen gør, at det sædvanlige landshold ikke stiller op, og spillerne i næste geled har sagt nej tak i solidaritet.

Selv om den sportslige værdi i onsdagens forestilling er til at overse, har den bizarre situation fået masser af opmærksomhed i udlandet.

Også i det svenske fodboldforbund følger man nøje med i det kaos, der hersker omkring herrelandsholdet i nabolandet.

- Den situation, som er opstået i dansk fodbold, er meget ulykkelig, siger Håkan Sjöstrand, der er generalsekretær i Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Han oplever ikke de samme problemer, når han skal forhandle aftaler på plads med de svenske landshold.

En af hovedårsagerne, mener han, er at spillernes fagforening fylder langt mere i forhandlingerne i Danmark.

- Vi har forhandlinger, og vi har også diskussioner, men det foregår i en direkte dialog mellem forbundet og spillerne. Det sætter jeg stor pris på.

- Findes der et problem i den aftale, vi har, sætter vi os sammen. Det varer typisk 20-30 minutter, så har vi løst det, siger Håkan Sjöstrand.

Generalsekretæren slår fast, at han ikke kender detaljerne i problemerne i Danmark og baserer sin holdning på det, han har læst i medierne.

Han tager derfor heller ikke stilling til, om de danske spillere er for krævende. Men han påpeger, at en realistisk holdning til det at spille på landsholdet er afgørende.

- At spille for Sverige handler om at repræsentere sin nation. Med de forudsætninger vi har, kan penge aldrig være det primære motiv.

- Mange gange er gode præstationer på landsholdet vejen til at tjene store penge i store klubber.

- Præcis som DBU er vi ikke det største forbund, og derfor skal der være en rimelighed i det hele. Der er den direkte dialog meget vigtig, siger Håkan Sjöstrand.

DBU-formand Jesper Møller vurderer, at problemerne i Danmark har vakt uro i andre lande, der frygter, at det er deres tur næste gang.

Den svenske bekymring går mest på, at man fremover vil se flere aflyste landskampe som kvindernes VM-kvalifikationskamp mellem Sverige og Danmark sidste år.

Her brød forhandlingerne om en ny landsholdsaftale for de danske kvinder sammen, med det resultat at DBU valgte at trække holdet fra kampen.

Sjöstrand frygter, at boykot fra kampe bliver et våben, man kan bruge i fremtidens forhandlinger uden de store konsekvenser.

De danske kvinder blev straffet med et 0-3-nederlag, en bøde og en betinget udelukkelse for at udeblive fra kampen.

- Derfor var jeg også kritisk over for den straf, som det danske forbund fik efter aflysningen. Det handler ikke om Danmark, men om det store billede.

- Man må lukke den dør, og det gør man med en tydelig straf. Den slags vil vi ikke have i fodbold. Det ødelægger den, siger Håkan Sjöstrand.

Det er endnu ikke afklaret, om Danmarks National League-kamp mod Wales på søndag også bliver med nødlandsholdet på banen.