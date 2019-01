Svensk VM-stjerne er ude med skade

Sverige betalte dyrt for sejren over Ungarn torsdag aften ved VM i herrehåndbold.

En af Sveriges helt store spillere Jim Gottfridsson er formentlig færdig i turneringen.

Med cirka et kvarter tilbage af kampen lagde Gottfridsson sig ned på banen med tydelige smerter i det ene underben.

En skanning fredag har vist, at playmakeren har fået en fibersprængning i læggen.

Trods de dystre udsigter håber Gottfridsson, at der er en lille chance for, at han kan komme i spil igen senere i turneringen.

- Jeg tror på mirakler til det sidste. Større mirakler er set, men det er klart, at det ikke ser lyst ud nu, sagde Gottfridsson på Sveriges pressemøde i Herning fredag eftermiddag ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Jim Gottfridsson ankom til pressemødet på krykker.

Han indledte Sveriges VM med at være delt svensk topscorer med fem mål i kampen mod Egypten. I alt har han scoret 13 gange for de blå-gule i VM's gruppespil.

Skaden kan vise sig at blive en fordel for Danmark. Danskerne skal nemlig møde Sverige i den sidste kamp mellemrunden.

Sverige er ligesom Danmark kommet videre til mellemrunden med maksimumpoint, og derfor kan kampen mod svenskerne være afgørende for, om Danmark kommer i semifinalen.

Danmark og Sverige står over for hinanden onsdag aften klokken 20.30.