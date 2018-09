Svært at spå om basketliga med mange udskiftninger

BASKETBALL: Det er sværere end nogensinde at forudsige udfaldet af en sæson i Basketligaen.

Klubberne skifter voldsomt ud i trupperne og henter mange nye udlændinge.

Derfor er det heller ikke med en facitliste i hånden, at Thomas Bilde, basketekspert på TV2 Sport, giver sit bud på, hvordan den kommende sæson spiller af.

- Det er svært at sige, hvordan det ser ud, fordi der er så mange nye spillere, vi ikke aner noget om. Men jeg tror, at Bakken Bears, Horsens IC og Team FOG Næstved kæmper om de første pladser mens Randers Cimbria og Svendborg Rabbits om de sidste to i pro A, siger Thomas Bilde.

Han ser igen Bakken Bears som favorit, men ...

- Det er ikke sikkert, at de bliver lige så sjove, som de var sidste år. Men de kan sagtens være lige så gode - måske endda bedre i den danske liga.

- Horsens kan jeg være i tvivl om, hvor står. De har mistet et par store danske brikker de seneste år med Iffe Lundberg og Kevin Larsen. Team FOG Næstved har ikke købt ind for at blive nummer tre, og jeg har stor respekt for, at de forsøger at optimere dét, de gør. Men jeg er ikke sikker på, at deres nye head coach Chris Gillet, der var assistent i fjor, kan løfte dem til at slå Horsens.

Når Thomas Bilde skæver til Randers Cimbria er det med nervøse øjne.

- Jeg har ikke set nok til Svendborg, men hvis deres amerikanere er gode, kan det godt klikke. Men de vinder ikke mesterskabet. Jeg er skeptisk for, hvad der sker i Randers. Deres nye træner er anderledes end dét, de har haft før. Nu er det mere systemer og kontrol, hvor de tidligere har haft succes med at spille frit. Jeg er spændt på at se, hvordan det udmønter sig, siger Thomas Bilde.

Han ser også med skeptiske øjne på den udvikling, Basketligaen har været igennem uden for banen, hvor ligaen nu er delt op i pro A og B med henholdsvis fem og fire hold.

- Som mediemand er jeg ærgerlig over, at det ser ud som det gør. Det er forvirrende og jeg er ikke sikker på, at det kommer til at give mening. Men på den anden side havde det heller ikke været fedt med en liga på fem-seks hold, og det er fair, at folkene bag ligaen handler.

Den nye struktur er indført af økonomiske årsager, da pro B-holdene ikke har mulighed for at følge A-holdenes tempo.

Basketligaen begyndte tirsdag, hvor Team FOG Næstved slog Stevnsgade.