Svær sæsonstart giver tvetydige forventninger hos Haas

Kevin Magnussen og Haas har haft svært ved at få fart i bilerne i de to seneste Formel 1-grandprixer.

Dækkene synes at være problemet, og man har endnu ikke knækket koden til, hvorfor der er problemer.

Alligevel tror Kevin Magnussen, at der kan være oprejsning at hente for ham selv og teamet på banen i Baku, Aserbajdsjan.

- Vi har før lavet point her i Baku med en langsom bil, og jeg tror ikke, at vi har en langsom bil i denne weekend. Vi har en hurtig bil, lyder det fra Magnussen på pressemødet i Baku.

- Vi har haft begge biler i samtlige Q3'er indtil videre i år, og så har vi været det næstlangsomste hold i grandprixet i næsten alle tre også.

- Jeg håber og tror på, at det er et spørgsmål om tid, inden vi finder løsningen på det problem.

Mens danskeren ikke har mistet troen på, at hans gode start med otte point i Australien kan følges op allerede i weekenden, er Haas-teamchef Günther Steiner mindre optimistisk.

- Baku bliver endnu et svært løb for os på grund af de lange sider og de langsomme hjørner med lav power, siger han til f1i.com.

- Forhåbentlig vil nogle af vores løsninger virke, som vi har arbejdet på siden testene i Bahrain. Vi skal have dækkene til at fungere i det rette vindue, ellers bliver det endnu et svært løb for os.

Magnussen blev i 2017 nummer syv i Baku, mens han sidste år blev nummer 13.

Hans teamkammerat Romain Grosjean har endnu ikke hentet point til VM-stillingen i sæsonens tre første grandprixer.