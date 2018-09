Svær lodtrækning sender Wozniacki op mod ung schweizer

Tennisspilleren Caroline Wozniacki kommer på en svær opgave, når hun indleder China Open, der er sæsonens sidste Premier Mandatory - turneringerne der rangerer lige under grand slam-niveau.

Den 28-årige dansker skal i Beijing møde den 21-årige schweizer Belinda Bencic, som hun har tabt til fire gange tidligere i seks møder.

Wozniacki vandt det seneste opgør i Tokyo for to år siden, efter hun i 2015 havde tabt fire gange til Bencic.

Danskeren har vist svag form på det seneste og lidt en række tidlige nederlag, men hun kan trøste sig med, at det samme gør sig gældende for Bencic.

Schweizeren, der aktuelt rangerer som nummer 42 i verden, har i de seneste tre turneringer tabt i første runde, blandt andet i US Open.

Vinderen af kampen skal i anden runde møde tjekken Barbora Strycova eller Petra Martic fra Kroatien.

Tredje runde kan blive noget af en udfordring. Her er den unge russer Daria Kasatkina og esteren Anett Kontaveit blandt de mulige modstandere. Begge har slået Wozniacki i 2018 og fører 2-1 indbyrdes mod danskeren.

Serena Williams' navn figurerer ikke på listen over de 64 spillere i lodtrækningen.

Turneringen kunne ellers blive hendes første efter US Open, hvor hun i finalen tabte til Naomi Osaka efter at have overfuset dommeren ad flere omgange, hvilket kostede Williams både point- og partistraf.

Dermed kan der være lagt op til, at Williams' sæson er slut. Således ligger hun ikke i det felt af spillere, der kan regne med en plads i WTA Finals i Singapore, der spilles fra 21. til 28. oktober.

Også Venus Williams er fraværende i turneringen i Beijing.