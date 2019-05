Svækket Odense-hold har kniven for struben i semifinale

Odense og København skal i semifinalens returkampe udligne for at bibeholde chancen for en DM-finale.

Onsdag kan finalisterne i kvindernes håndboldliga blive fundet, når returkampene i semifinalen spilles.

Odense og København skal forsøge at udligne nederlagene fra de første semifinalekampe, når Odense onsdag tager til Herning-Ikast, og København får besøg af Team Esbjerg.

Odense er svækket i slutspillet, for holdet må undvære profiler som Mie Højlund, Mette Tranborg, Maja Jakobsen og Jessica Quintino, og det kan mærkes ifølge cheftræneren, Jan Pytlick.

- Det er hele vores højre side, som er væk. Det giver et anderledes spil uden vores oprindelige højre side. Vi har dygtige spillere, så det skal vi nok løse. Men det giver selvfølgelig nogle andre rytmer, siger Jan Pytlick.

- Vi skal dække bedre op og lave nogle flere mål på kontra. Så skal vi være lidt skarpere angrebsmæssigt, for så tror jeg, vi har en chance mod Herning-Ikast, siger han.

Midtjyderne har planer om at udnytte Odenses svage punkt ifølge Herning-Ikasts cheftræner, Kristian Kristensen. En sejr eller uafgjort i returkampen vil garantere en finaleplads for Herning-Ikast.

- Det giver nogle taktiske muligheder, at de ikke har nogle venstrehænder. Man kan lægge lidt tryk der, og så vil vi også kigge på, hvordan vi kan gøre trykket endnu sværere for dem i vores defensiv over for dem.

- Kunsten er at finde nogle nye mønstre, som Odense ikke kan forberede sig på. Vi kan lægge lidt små varianter ind, som kan være med til at styrke os i pressede situationer, så vi kommer med noget uventet, siger han.

Hvis holdene vinder en semifinalekamp hver, skal der spilles en tredje kamp for at finde to finalister.

København og Esbjerg spiller klokken 18.30, mens Herning-Ikast og Odense spiller klokken 20.30.