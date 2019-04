Sur Neymar slår ud efter tilskuer efter finaleskuffelse

Paris Saint-Germains Neymar slog lørdag aften ud efter en tilskuer efter finaleskuffelsen mod Rennes i den franske pokalturnering Coupe de France.

Den brasilianske fodboldstjerne var tilsyneladende utilfreds med, at en tilskuer filmede ham efter et nederlag i straffesparkskonkurrence.

Flere videoer og billeder af episoden fra Stade de France er lagt op på sociale medier.

De viser, at Neymar i første omgang forsøger at få tilskueren til at sænke en mobiltelefon, som filmede Neymar fra tæt hold.

Det fører til en konfrontation mellem tilskueren og Neymar, og PSG-stjernen slår så ud efter tilskueren med sin højre hånd, før han fortsætter op ad trappen.

27-årige Neymar vendte for nylig tilbage til grønsværen efter tre måneders skadespause.

Han spillede samtlige minutter i lørdagens kamp, som endte 2-2 efter ordinær og forlænget spilletid.

I straffesparkskonkurrencen scorede Neymar, men holdkammeraten Christopher Nkunku brændte, og så var skuffelsen en realitet for storklubben.