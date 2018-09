Superliganedrykkere er under pres i 1. division

Det går op og ned for både Lyngby, Helsingør og Silkeborg i landets næstbedste fodboldrække.

Hverken Lyngby Boldklub, FC Helsingør eller Silkeborg IF har det nemt i 1. division efter nedrykningen fra landets bedste fodboldrække.

Efter ottende spillerunde i Nordic Bet Ligaen ligger Silkeborg under nedrykningsstregen, og Lyngby er på sjettepladsen det bedst placerede af de tre mandskaber - med fire point op til de tre tophold.

Søndag fortsatte Lyngbys bølgegang i Roskilde, hvor Mark Strudals mandskab med en 4-1-sejr over bundproppen rejste sig efter 0-5-afklapsningen på hjemmebane mod Viborg i den foregående spillerunde.

Den nordsjællandske traditionsklub har nu tre sejre, to uafgjorte, tre nederlag og 11 point på kontoen. Kun Roskilde har lukket flere mål ind.

Lyngbys målscorere i Roskilde Idrætspark var Kristian Lindberg og Jeppe Kjær før pausen. I anden halvleg udbyggede Mathias Hebo og Jeppe Kjær, før Roskilde reducerede på straffespark.

FC Helsingør tabte 0-1 på hjemmebane til Thisted.

FC Helsingør har dermed blot ti point og ligger nummer otte, mens Thisted med sine 15 point er på tredjepladsen.

Det er samme pointantal som HB Køge og Viborg, der vandt 2-1 over Næstved.

I bunden af rækken hentede Nykøbing FC en vigtig 1-0-sejr ude over FC Fredericia og skubbede dermed Silkeborg IF ned under nedrykningsstregen.

Silkeborg skal mandag op mod Hvidovre på udebane.

HB Køge spiller først sin kamp i ottende spillerunde den 19. september.