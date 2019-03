Superliga-træner: Kolding-spiller kan være undtagelse fra den slagne vej til dansk topfodbold

- Morten Hansen gjorde også en virkelig god figur, men er det så nok til, at man synes, at det er interessant at følge ham, eller er det en enlig svale, fordi man ser ham på hans bedste i et trygt miljø? Hvad så hvis han kommer ind og skal kæmpe blandt 27 spillere i en superligatrup? Det er dér, udskilningsløbet viser sig, siger SønderjyskE-træneren.

- Isoleret set på kampen i går, viser Kirkegaard, at han har nogle færdigheder, hvor man kan se, at han godt kan være med. I nogle små sekvenser viser han færdigheder, hvor jeg godt kan se med mit øje, at han har et niveau, der godt kan række ud over 2. division, siger Riddersholm.

KOLDING IF: Onsdag aften gik den ikke længere for pokaldræberne fra Kolding. FC Midtjylland vandt pokalkvartfinalen på Kolding Stadion med 2-0, men det lokale 2. divisionshold havde forinden sat et fortrinligt aftryk på turneringen med sejre over to superligahold i skikkelse af Randers FC og Vejle Boldklub.

Der er undtagelser

Glen Riddersholm vurderer, at det er bedst at være tilknyttet et elitemiljø, selv om der er eksempler på spillere, der har taget en skæv vej til toppen.

- Overordnet set er det helt klart bedst at være i et miljø, hvor du bliver presset hver dag, og du kan arbejde med dine færdigheder, plus at du spiller reserveholdskampe på et niveau, som rammer 2. divisions niveau. Det, der så mangler i reserveholdskampe, er, at du spiller om point, der er intensitet og tilskuere, siger Riddersholm.

- Så har du en spiller som Kirkegaard, som har taget nogle forskellige veje fra Vejle over noget efterskole til Kolding Boldklub, inden han tager skridtet, og det kan også vise sig for nogle enkelte spillere at være den rigtige vej ind i seniorfodbold, hvis man har været i et miljø, hvor man enten ikke er blevet troet på, eller hvor vejen til førsteholdet har været for lang i forhold til, hvad man selv følte var realistisk.

Riddersholm nævner en spiller som AGF's viceanfører, Jens Stage, der var til prøvetræning i FC Midtjylland og var blevet vraget som junior i AGF, inden han i en ung alder debuterede som divisionsspiller i Brabrand, før Riddersholm hentede ham til AGF.

- Kirkegaard kan være en undtagelse, og Stage er en undtagelse, men jeg tror ikke på, vi kommer til at se ret mange af den type historier i fremtiden, vurderer SønderjyskE-træneren.