Superliga: Tips og tv

AaB lignede et hold, der nærmest meldte sig ud af sæsonen, da slutspillet glippede i grundspillets sidste sekunder. AGF er særdeles formstærk og må i det lys være favorit i de to opgør.

SønderjyskE-Randers FC

Søndag kl. 14.00

Europa League playoff

Eurosport 2

JV tipper: 2-1

SønderjyskE fejrede overlevelsen med en tur på diskotek i Haderslev. Søndag skal spillerne forstå, at holdet ikke har vundet noget, men skal til at spille om netop at vinde noget - nemlig retten til Europa League-kvalifikation.