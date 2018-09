FODBOLD - JV I ESBJERG: - Vi kæmpede som løver og derfor vandt vi.

EfB-træner John Lammers havde det store smil skruet på efter fredagens hjemmesejr på 2-0 over fynske OB, selvom man ikke ligefrem kan sige, at hans hold spillede en god kamp.

- OB var det bedst spillende hold. Vi kom skidt i gang med kampen, men jeg må bare tage hatten af for mine spillere. De kæmpede som løver, og derfor kom vi flot tilbage og vandt kampen.

- Fodbold handler om at lave mål. Vi lavede to, så det er klart, at jeg er super glad. Nu kan det da kun gå hen at blive en god weekend, mente John Lammers.

Også målscorer Jacob Lungi Sørensen, der fredag flængede sin kontrakt til 2021, var svært tilfreds.

- Vi spiller jo ikke nogen god kamp, men det er fedt at kunne vinde alligevel.

Lungis mål til 1-0 var af den tvivlsomme slags. Det så unægtelig ud som om, at bolden blev sendt det sidste stykke indover målstregen med armen.

- Jeg ved det faktisk ikke, og det er helt ærligt. Det er muligt, at scoringen skulle have været annulleret, men det blev den heldigvis ikke.