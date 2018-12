Super Bowl-mester får hjælp og når NFL-slutspil

Mesterholdet Philadelphia slog Washington på udebane og fik samtidig Chicagos hjælp til at nå NFL's slutspil.

Det lykkedes lige akkurat for det forsvarende mesterhold i NFL, Philadelphia Eagles, at sikre sig en billet til slutspillet i denne sæson.

Natten til mandag dansk tid blev sidste runde af grundspillet afviklet, og her gjorde Philadelphia sit til at snige sig op i slutspilsfeltet ved sikkert at slå Washington Redskins med 24-0 på udebane.

Håbet om at kunne forsvare titlen ville dog kun kunne holdes i live, hvis Chicago Bears samtidig slog Minnesota Vikings på udebane.

Til stor glæde for Philadelphias spillere og fans kom hjælpen, da Chicago vandt med 24-10. Netop Philadelphia og Chicago mødes i første runde af slutspillet.

- Vi fik hjælp i dag, det var meget specielt. Nu kan vi blive ved med at spille, og vi skal mindst have Eagles-trøjen på en gang mere, siger Philadelphia-quarterback Nick Foles ifølge AFP.

Quarterbacken var selv en af de afgørende spillere, da Philadelphia i sidste sæson overraskende nåede frem til Super Bowl, hvor holdet endte med at slå favoritterne fra New England Patriots.

I fjerde quarter af Philadelphias sejr over Washington udgik Nick Foles med trykkede ribben, men frygter ikke for sin deltagelse i slutspilskampen mod Chicago på søndag.

- Min plan er, at jeg er klar til at give den gas, siger han.

Efter sidste runde af grundspillet står det også klart, at Arizona Cardinals blev sæsonens dårligste hold med blot tre sejre.

Fordelen ved at være rækkens dårligste hold er, at holdet dermed kan vælge først i næste udgave af den årlige draft, hvor de 32 NFL-hold vælger de bedste spillere på de amerikanske universiteter til deres hold.

Følgende 12 hold er klar til NFL-slutspillet, der kulminerer med den 53. udgave af Super Bowl 3. februar:

* Kansas City Chiefs (oversidder i første runde af slutspillet).

* New Orleans Saints (oversidder i første runde af slutspillet).

* Los Angeles Rams (oversidder i første runde af slutspillet).

* New England Patriots (oversidder i første runde af slutspillet).

* Houston Texans.

* Indianapolis Colts.

* Baltimore Ravens.

* Los Angeles Chargers.

* Chicago Bears.

* Philadelphia Eagles.

* Dallas Cowboys.

* Seattle Seahawks.