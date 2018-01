Sumo-stjerne er dømt for overfald med fjernbetjening på bar

En af de største stjerner i den japanske sportsverden, sumobryderen Haramafuji, er blevet kendt skyldig i at have overfaldet en yngre kollega under en bytur i efteråret.

Den 33-årige Haramafuji, som kommer fra Mongoliet, er idømt en bøde på 500.000 yen, skriver Reuters.

Det svarer til cirka 27.000 danske kroner.

I oktober var Haramafuji sammen med andre brydere på en bar i byen Tottori, da han så sig vred på en juniorbryder og slog ham i hovedet med fjernbetjeningen til et karaokeanlæg.

Offeret, landsmanden Takanoiwa, blev bragt på hospitalet med kraniebrud.

Haramafuji var angiveligt blevet vred over, at den unge bryder havde udvist mangel på respekt ved at tjekke sin mobiltelefon, mens de to talte sammen.

Sagen, der ifølge BBC har rystet sumosporten, har allerede haft store konsekvenser for Haramafuji.

- For at være helt ærlig så græmmer jeg mig. Men ansvaret er fuldt og helt mit, udtalte han i en erklæring i december.

Ud over at undskylde offentligt har han også trukket sig tilbage fra sporten.

Haramafuji indledte sin karriere i Japan som 16-årig.

I 2012 opnåede han den højeste udmærkelse, da han blev udnævnt til yokozuna - stormester. Det er den øverste rangering, en sumobryder kan opnå.

To andre sumobrydere, som var involveret i hændelsen, er idømt disciplinære straffe, skriver Reuters.

Desuden bliver Takanoiwas træner formentlig degraderet, fordi han ventede med at indrapportere overfaldet.

Sumobrydning har i århundreder været en populær sport i Japan.