Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki vandt i januar sit første grand slam-trofæ, da det blev til sejr ved Australian Open.

Men selv om resultaterne siden da - især i grand slam-sammenhæng - har været svingende, så er det stadig en topmotiveret og sulten Wozniacki, der ser frem mod den sidste del af årets tennissæson.

- Motivationen og sulten har altid været der.

- Det handler om at nulstille sine mål og sætte sig nye mål. Jeg nulstillede alt efter Australian Open, siger Caroline Wozniacki ifølge nyhedsbureauet AFP forud for den kommende WTA-turnering Citi Open i Washington.

Her møder hun tidligst tirsdag i første runde den ukrainske kvalifikationsspiller Anhelina Kalinina, der er nummer 143 i verden.

Det er Wozniackis første turneringskamp på hardcourtunderlaget siden græssæsonen. Og nu handler det om at finde topformen forud for årets sidste grand slam-turnering, US Open, der går i gang 27. august.

- På det her tidspunkt handler det om at blive ved med at arbejde hårdt og forsøge at være i den bedst mulige form frem mod US Open. Det er alt, man kan gøre, siger den 28-årige dansker, der er nummer to i verden.

Da hun i januar vandt Australian Open efter en finalesejr over Simona Halep, var det i sin optræden nummer 43 ved en grand slam-turnering.

I de efterfølgende grand slam-turneringer, French Open og Wimbledon, endte det i begge tilfælde med tidligt exit for Wozniacki.

- Det har været en hård sæson. Jeg fik min gamle træner tilbage, og han pressede mig til mine yderste grænser. Jeg ville gerne være i så god form som overhovedet muligt, og det føles godt, siger Wozniacki.

Hun er topseedet ved WTA-turneringen i Washington, som hun har valgt på bekostning af en WTA-turnering i San José på den amerikanske vestkyst.

- Jeg kan bare bedst lide at være på den her side af USA, siger Wozniacki, der på den måde også befinder i samme tidszone som ved kommende turneringer i Canada og Cincinnati.