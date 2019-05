Den danske VM-trup er for stor, og derfor må reserverne på skift overvære træningen fra tilskuerpladserne.

Hver gang, det danske ishockeylandshold træner på is ved VM i Slovakiet, må en af spillerne finde sig i en rolle som tilskuer på den forkerte side af plexiglasset.

Landstræner Heinz Ehlers har nemlig taget 26 spillere med til Kosice, men Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) tillader maksimalt 25 spillere. Det gælder også under træningen.

- Jeg tror, det handler om at stille alle hold lige, så der ikke er en af de store nationer, der kan komme til VM med en kæmpetrup, som man kan vælge og vrage fra, siger det danske landsholds general manager, Kim Pedersen.

Reglerne betyder, at de tre "VM-lærlinge" Jonas Røndbjerg, Mathias From og Joachim Blichfeld på skift er blevet udelukket fra at deltage i træningen.

Den unge forwardtrio er sammen med backen Matias Lassen endnu ikke skrevet ind i turneringen.

- Det er lidt anderledes. Det har jeg godt nok ikke prøvet før, siger Røndbjerg.

- Det er dog stadig sjovt at være med, og se hvordan det foregår til et A-VM, lyder det fra det 20-årige talent fra Växjö Lakers.

Ifølge VM-reglementet må deltagerne indskrive 25 spillere undervejs i turneringen, og det er ikke tilladt at have en større trup med, som man kan plukke af undervejs alt efter behov.

Hvert land må dog invitere ti gæster inden for i VM-lejren, og derfor er en af de danske spillere udstyret med en gæsteakkreditering.

- Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor reglerne er, som de er. Det vil være en logistisk udfordring, hvis et land pludselig ankom med en kæmpestor trup, som der skal findes plads til på hotellerne, siger Kim Pedersen.

Danmark har indtil nu indskrevet 22 spillere ved VM. Dermed er der plads til yderligere tre, men landstræner Ehlers har endnu ikke haft brug for nogle af reserverne.