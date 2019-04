Stortalent skal slukke 18 års hollandsk triumftørke

Det er velsagtens kun belgiske cykelfans, som går mere op i den tohjulede sport en hollandske cykelfans, og derfor smerter det i hollænderne, at der ikke har været en hollandsk vinder af Amstel Gold Race siden 2001.

Cykelkalenderens eneste forårsklassiker i Holland har været blottet for hjemlige triumfatorer, siden Erik Dekker i 2001 slog Lance Armstrong i en tomandsspurt.

Sidste år var det danske Michael Valgren, som snuppede sejren i løbet.

Men i år har de orangeklædte fans endelig en at klynge et håb op på. 24-årige Mathieu van der Poel er i kanonform og tog onsdag sin tredje sejr i et endagsløb i år, da han vandt Brabantse Pijl.

Selv forsøger han at tale sin egen favoritværdighed i løbet ned.

- Jeg mener, det er overdrevet at gøre mig til storfavorit i løbet, fordi det er på min hjemmebane, siger han ifølge AFP.

- Men det er faktisk et af mine store mål, tilføjer han.

Van der Poel er et multitalent, der hidtil primært har slået sine folder i cykelcross og mountainbike, som han fortsat satser på.

På landevejen har han dog også slået sit navn fast med syvtommersøm i denne sæson, og da han onsdag slog ellers lynhurtige Julian Alaphilippe i en spurt, kørte han sig for alvor ind i en favoritrolle til Amstel Gold Race.

Alligevel mener han, at Alaphilippe er stærkest.

- Han er den bedste rytter i feltet for tiden, lyder det fra fra Van der Poel, der også forsøger at fremhæve sine egne svagheder.

- Min højde og vægt er ikke en fordel for mig, siger han.

Mens Mathieu van der Poel er meget på egen hånd, fordi han kører for prokontinentalholdet Corendon-Circus, så har Alaphilippe med sit Quick-Step-hold en hær af dygtige ryttere i ryggen.

Blandt dem er også årets vinder af Paris-Roubaix, Philippe Gilbert, som fire gange tidligere har vundet netop Amstel Gold Race.

Med en sejr vil han tangere hollænderen Jan Raas' rekord på fem sejre i løbet, og han har recepten klar for, hvordan han eller Alaphilippe ender i finalen.

- Det er op til holdet at bringe Julian og jeg ind på Kruisberg, som er en af de sidste hårde bakker på ruten.

- Derfra er det op til os selv at udrette noget, siger Gilbert ifølge AFP.

Den 36-årige belgier har vundet løbet i 2010, 2011, 2014 og 2017.