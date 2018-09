Stortalent mister formentlig Formel 1-plads

Esteban Ocon anses som et stortalent i Formel 1-feltet. Nu ser det ud til, at han må tage en ufrivillig pause.

Force India-køreren Esteban Ocon er blot 21 år og er et lysende talent i Formel 1-feltet. Han ligger lige nu nummer ti i kørernes mesterskab.

Hvert år skal kørekabalen gå op, hvor kørere bytter sæder og nogle helt mister deres plads.

Den kabale er efterhånden ved at gå op på de forskellige hold, og Ocon ser ud til at tabe kampen om et sæde.

Milliardæren Lawrence Stroll har opkøbt Force India, og han giver tilfældigvis Ocons sæde til sønnen Lance Stroll.

Det sker, til trods for at Lance Stroll blot har samlet seks point sammen til sit nuværende hold, Williams, i denne sæson.

- Det er lidt det, jeg er skuffet over. At se, det ikke kun er resultaterne, der betyder noget, det er også andre ting, siger Ocon ifølge Reuters.

For to måneder siden havde Ocon muligheden for at skifte til Renault eller McLaren, men Renault hentede pludselig Daniel Ricciardo, mens McLaren snuppede Carlo Sainz.

Mercedeschef Toto Wolff har fulgt med fra sidelinjen, og han er rystet over behandlingen af Ocon.

- Det, der skete i juli og august, var ubegribeligt. Der var så meget politik i baggrunden, skjulte dagsordener og løgne.

- Ikke alle af de gode drenge kommer til at have et sæde næste år, og Esteban Ocon er formentlig en af dem, siger Wolff.

Han kommer fra generationen med andre stortalenter som Max Verstappen, Pierre Gasly og Charles Leclerc. De skal alle køre for topholdene i næste sæson. Men ikke Ocon.

- De er alle ved topholdene med topbiler, der kæmper for podier og sejre.

- Det gør mig selvfølgelig mere sulten end nogensinde. Selv hvis jeg ikke har et sæde næste år, vil jeg gøre alt for at komme tilbage, siger Ocon.

Ocon sluttede sidste sæson samlet nummer otte. Det var hans første hele sæson i Formel 1. Året før var han testkører for Renault, hvor Kevin Magnussen havde et sæde.