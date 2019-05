Stort skulderklap: Vilde Ingstad - årets kvindelige håndboldspiller

Kåringen af Vilde Mortensen Ingstad sker på baggrund af et flot 2018 for Vilde Mortensen Ingstad og resten af Team Esbjerg. Og det ser ud til at det fortsætte her i sæsonen 2018/2019, hvor klubben har gang i en meget spændende sæson, som byder på finaler i EHF Cup mod ungarske Siófok KC og DM-finaler mod Herning-Ikast Håndbold.

Fulgte drømmen

- Jeg fulgte min drøm, da jeg tog til Team Esbjerg. Og det var det bedste sted, jeg kunne komme til. Jeg tror, det vigtigste er, at man har det sjovt med det man laver. At det er sjovt, og at man glæder sig til at komme til træning og er villig til at lægge kræfter i det både på og udenfor håndboldbanen, sagde Ingstad i forbindelse med kåringen.

- Jeg er rigtig glad, og jeg siger tak for, at så mange har stemt på mig.

Vilde Mortensen Ingstad er i gang med sin tredje sæson i Team Esbjerg, og hun er foreløbig på kontrakt i det vestjyske frem til sommeren 2019. Det er cheftræner Jesper Jensen naturligvis rigtig godt tilfreds med, og han roser Ingstad i høje toner.

- Hun betyder rigtig meget i vores klub, og vi er stolte over, at hun nu får en meget fortjent hæder. Jeg synes, at Vilde er gået forrest i forhold til, at man tør tage til Team Esbjerg, mens man er et ungt talt og tør tro på, at man kan udvikle sig og blive endnu bedre.

I fjor blev norske Veronica Kristiansen, der nu spiller i Györ i Ungarn, kåret til den bedste kvindelige håndboldspiller.