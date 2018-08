Stort portræt: Racerveteran gjorde comeback efter 15 år - var ved at tisse i bukserne under første test

Blå bog

Kris Nissen er født 20. juli 1960 og opvokset i Arnum tæt ved Gram.Startede med at køre gokart som ung og blev danmarksmester i både 1976 og 1977.



Herefter skiftede han til Formel 2000, hvor Kris Nissen blev danmarksmester i 1982.



Efter endnu et skridt op til Formel 3 blev Kris Nissen nummer to i det tyske mesterskab i 1985 og vandt året efter.



I årene efter var sønderjyden tæt på en Formel 1 plads, da han var testkører for Zakspeed teamet. Ved et enkelt løb skulle han også have kørt, da førstekøreren ikke havde økonomiske ressourcer til løbet. Men i sidste øjeblik fandt køreren pengene og Kris Nissen fik aldrig Formel 1-debut.



I 1988 var han involveret i en alvorlig ulykke, der var ved at koste ham livet. Men halvandet år senere var han tilbage bag rattet.



Efter ulykken kørte Kris Nissen primært i DTM, hvor det bedste resultat var som nummer syv i 1994. Derudover er det blandt andet blevet til en sejr og flere topplaceringer i 24-timers løbet på Nürburgring.



Privat er Kris Nissen gift med Lou Nissen, som han har to børn med.