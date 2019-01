Foto: Mette Mørk

Nanna Kilt Stjær får flettet hår af Kristine Prieme Knudsen. De to kender hinanden fra mødregruppe og Nanna er blevet inviteret med på et afbud. Kristiane købte billetter for længe siden og har også sikret sig adgang til bronze og finalekampene. Hun er vild med stemningen, kampene og fælleskabet omkring sporten og de to unge kvinder synes virkelig det er fedt at opleve det hele live i Boxen. Foto: Mette Mørk