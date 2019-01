Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki spillede sig onsdag morgen dansk tid sikkert videre i Australian Open i Melbourne.

Efter en stort set fejlfri kamp fra den forsvarende mester besejrede hun svenske Johanna Larsson i to sæt med cifrene 6-1, 6-3.

Wozniacki og Larsson havde inden onsdagens kamp aldrig før stået over for hinanden. Svenskeren ligger nummer 77 på verdensranglisten, og dermed var Wozniacki klar favorit inden kampen.

Det levede danskeren fuldt op til.

I tredje runde skal Wozniacki op mod enten russiske Maria Sharapova eller Rebecca Peterson fra Sverige. De to spiller senere onsdag.

- Det gør ikke en forskel, hvem jeg møder. Jeg vil bare spille mit bedste i næste kamp. Hvis jeg spiller mit bedste, så er jeg svær at slå, sagde Wozniacki, da hun blev interviewet på banen efter kampen.

Den 30-årige Johanna Larsson gjorde, hvad hun kunne, men med sublimt spil fra Wozniacki kom hun til kort allerede fra kampens start.

Wozniacki startede med at bryde svenskerens allerførste serv, efter at hun selv havde holdt serv.

Danskeren havde også store muligheder for at bryde til 4-0, men efter et langt intenst parti endte Larsson med at kæmpe partiet i hus.

I stedet formåede Wozniacki selv at holde serv gennem hele sættet, og med et højt tempo og flotte slag brød hun svenskerens serv til 5-1 og servede derefter sættet hjem efter 27 minutters spil.

Også i andet sæt var Wozniacki flyvende. Hun stod alle de rigtige steder på banen og læste Larssons spil flot.

Wozniacki brød Larssons serv til 2-1 og kom også på 4-3, før der opstod problemer.

Danskeren fik to breakbolde imod sig i eget serveparti, men hun formåede at holde hovedet koldt.

Dermed afgav Wozniacki ikke et eneste serveparti i kampen, og da svenskerens efterfølgende serveparti blev brudt, kunne Wozniacki række armene i vejret og lade sig hylde i Melbourne.