Storspillende Sandra Toft: Vi løb jo kontra som aldrig før

HÅNDBOLD -SLUTSPIL: Team Esbjergs håndboldkvinder fik onsdag aften lige præcis den start på slutspillet, som de havde drømt om.

Den stensikre sejr på 28-23 hjemme i en velbesøgt Blue Water Dokken over Nykøbing Falster betyder, at Team Esbjerg nu suser forbi de forsvarende mestre i stillingen.

Team Esbjerg er på to point, Nykøbing Falster har et point, mens grundspilsvinderne fra København er på fire point efter deres sejr på 30-22 ude over pointløse Randers.

Og det faktum er keeper Sandra Toft særdeles godt tilfreds med.

- Vi løb jo kontra som aldrig før, så Nykøbing fik lidt af deres egen medicin. Så jo, det var virkelig dejligt. Vi vidste, at vi ville stå godt i forsvaret - og det kom også til at holde stik, mente Sandra Toft.

Team Esbjerg kunne godt have vundet kampen med syv-otte eller måske endda ti mål, men i slutfasen valgte cheftræner Jesper Jensen at give lidt luft til nogle af de spillere, som havde trukket et stort læs gennem hele kampen.

- Vi spiller allerede igen på lørdag, og vi har jo bestemt ikke uanede mængder af ressourcer, så derfor lettede vi lige lidt på speederen, og det var der heldigvis god plads til.

Alle Team Esbjergs spillere ydede en flot indsats, så man kan sige, at det var kollektivets triumf, men der var naturligvis også de store individuelle præstationer, som var med til at gøre en afgørende forskel.

Stærkt spillende Sandra Toft i målet, brølstærke Vilde Mortensen Ingstad på stregen, sprudlende Kristina Liscevic i bagkæden, træfsikre Ida Bjørndalen Karlsson på backen, Sanna Solberg på fløjen - og så ikke mindst spanske Lara Gonzalez Ortega.

Sidstnævnte, der er dirigenten i forsvaret, stemplede i den grad ind i angrebsspillet i skadede Estavana Polmans fravær.

- Hun strålede virkelig. Det var en sand fornøjelse. Jeg er sikker på, at det var en af hendes allerbedste kampe i Team Esbjerg-trøjen, men det var godt hele vejen rundt, roste Jesper Jensen.

- Nu skal vi have gjort spillerne klar til kampen lørdag i København.