Storskytte puster ud efter vital sejr i afskedskamp

Med en sejr på 32-29 over EH Aalborg onsdag aften reddede Randers HK endegyldigt livet i den bedste håndboldrække for kvinder.

Dermed undgik klubbens mangeårige storskytte Camilla Dalby også at afslutte karrieren med den store nedtur, det ville være at efterlade hjerteklubben i den næstbedste række.

Dalby erkender da også, at risikoen for nedrykning har fyldt meget den seneste tid.

- Under kampen synes jeg, det var en kamp som alle andre. Den var så vigtig, så jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv, for at det ikke skulle fylde.

- Det har betydet rigtig meget for mig, at der er et ligahold i Randers næste sæson, siger Camilla Dalby til TV2 Sport.

Havde Randers tabt, skulle holdet have været ud i knald-eller-faldgysere mod Bjerringbro FH om en billet til den bedste række. Nu går den tvivlsomme fornøjelse i stedet til Ajax.

- Der har været så meget, der var vigtigere, end at det var min sidste kamp. For at jeg kan præstere bedst, har jeg haft behov for at lægge det væk. Nu er det faktisk rart at kunne tale om det og få de følelser ud, siger Dalby.

Den 30-årige højreback blev mor for et år siden og meddelte i januar, at denne sæson ville blive den sidste på topplan.

Den beslutning holder hun fast i, i hvert fald foreløbig. Skulle længslen efter harpiks og håndbolde blive for stor, kan døren til et comeback åbne sig på klem.

- Man skal aldrig sige aldrig, men nu skal jeg i hvert fald lige have ro på. Hvis jeg skal til at arbejde 37 timer om ugen, er det en helt ny hverdag, så jeg tror, jeg skal fokusere på det og fokusere på at være mor.

- Så må jeg mærke efter, om jeg savner det for meget, og så må man tage det op til vurdering, hvis jeg ikke kan holde mig væk, siger Camilla Dalby.

Hun spillede ungdomshåndbold i Randers og har - bortset fra to sæsoner i Buducnost i Montenegro - tilbragt hele seniorkarrieren i klubben

Derudover blev det til 108 landskampe og deltagelse ved OL i 2012.

Dalby spillede sin sidste landskamp i marts 2016, da det danske landshold forgæves forsøgte at kvalificere sig til OL i Rio.