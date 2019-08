Storsejr til SønderjyskE: De lyseblå ser ud til at være klar til sæsonstart

Christian Jensen scorede ni gange for SønderjyskE, der vandt en storsejr over Ystads IF. Arkivfoto: Ole Nielsen

SønderjyskE vandt en storsejr på 37-26 over Ystads IF og ligner et hold, der er klar til at bytte træningskampe ud med alvor.

HÅNDBOLD: Kriminalkommissær Kurt Wallander var ikke taget med fra Ystad. Det var til gengæld den tidligere Kiel- og KIF Kolding København-stjerne Kim Andersson, men heller ikke han var på banen mod SønderjyskE i træningskampen i Skansen lørdag middag. Andersson var taget til Flensborg for at deltage i en afskedskamp for landsmanden Tobias Karlsson - én af de bedste forsvarsspillere i de seneste mange år. Så de to mest prominente navne fra den sydsvenske by glimrede ved deres fravær. Kriminalkommissæren og håndboldkongen. Hos SønderjyskE er der til gengæld en del spillere, der meget vel kan komme til at glimre ved deres nærvær i den kommende sæson. Det viste storsejren på 37-26 over skåningene. Blandt dem højrefløjen Christian Jensen, der er stærkt tilbage efter sin alvorlige skade og både er en kontraraket og en god straffeskytte. Højrebacken Jon Andersen er kommet til fra GOG, og han kommer godt ind over midten og giver sønderjyderne en ny dimension. Jensen og Andersen stod for hjemmeholdets første seks scoringer. Aaron Mensing og Oskar Sunnefeldt scorede de følgende fem.

kampen i tal SønderjyskE-Ystads IF 37-26 (22-11)Målscorere, SønderjyskE: Christian Jensen 9 (3), Sveinn Johansson 5, Jon Andersen 5, Aaron Mensing 5, Oskar Sunnefeldt 4, Mikkel Hansen 3, Frederik Børm 2, Lasse Hamann-Boeriths 1, Oliver Eggert 1, Steffan Høi 1, Jesper Clausen 1



Topscorer, YIF: Lasse Balstad 8



Udvisninger: SønderjyskE 3, Ystad 1



Tilskuere: Cirka 400

Stærk islandsk streg Måske manglede der en anelse indbyrdes relationer i forsvarsspillet i begyndelsen af kampen, men gamle relationer var tydelige, da Mensing fandt Frederik Børm på stregen, så denne kunne score til 12-7 mod Ystad-målmand Anders Persson, der var Børms holdkammerat i Bjerringbro-Silkeborg for en halv snes år siden. Kristian Pedersen havde 13 redninger i første halvleg, hvor han også blev godt hjulpet på vej af forsvaret. Det gav en pauseføring på hele 22-11 til SønderjyskE. Det antal redninger var Josip Cavar ikke i nærheden af, da han passede målet i anden halvleg, men hans arbejdsvilkår var heller ikke de bedste. Den sidste halve time bar præg af masser af udskiftninger, hvor spillerne fra andet geld var i aktion. Stregspiller Sveinn Johansson var en af dem, der efterlod det bedste indtryk. Den unge kleppert bliver spændende at følge. SønderjyskE kunne have scoret endnu flere mål, men flere afslutninger savnede kvalitet. At holdet alligevel scorede 37 gange siger bare noget om den offensive kvalitet på dagen.

Træner roste angrebsspillet Cheftræner Kasper Christensen kunne glæde sig over, at holdet rejste sig efter en skidt præstation mod HØJ fra 1. division i torsdags. - Angrebsspillet er nok det bedste, vi har leveret i opstarten. Jeg synes også, der var en stor snert af energi, som vi savnede i torsdags, sagde Christensen. - Det var fedt at se, at drengene efter en skidt præstation gik ind og leverede på et helt andet niveau. Cheftræneren var også særdeles godt tilfreds med Sveinn Johansson på stregen. - Sveinn kom ind og leverede en god præstation i begge ender af banen, roste træneren. Forleden lukkede Ystad 40 mål ind mod GOG. Lørdag gik der 37 mål i nettet. Det er næsten kriminelt for holdet fra Wallander-byen. For SønderjyskE ser det meste mere regelret og ganske lovende ud.