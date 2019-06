Storsejr til Holsted: Ren legestue på Moldow Speedway Arena

SPEEDWAY: Fredag aften på Moldow Speedway Arena i Holsted var det top mod bund i ligaen.

Og det kunne ses. Også i den grad endda.

Ingen kunne i hvert fald være det mindste i tvivl om, at Holsted er tophold og en ret seriøs bejler til at gå hele vejen i denne sæson, mens Grindsted, der er hårdt ramt af skulderskaden til A-kører Hans Andersen, i øjeblikket er det absolut tyndeste øl i ligaen.

Holsted vandt fredagsmatchen med hele 56-31 - og det er faktisk den hidtil største sejr i ligaen i denne sæson. Så unægtelig en ekstrem hård uge for Grindsted, der i onsdags fik en øretæve på 52-34 af Esbjerg.

Det gik Holsteds vej lige fra starten, hvor en veloplagt Nicki Pedersen og René Bach, der fejrede sin 29 års fødselsdag med en omgang slaggerræs, lagde fra land med at tage første- og andenpladsen, mens Grindsted-kørerne Nikolaj Busk Jakobsen og Thomas Jørgensen halsede efter det bedste de have lært.

Og Holsted fortsatte i sejrssporet, mens Grindsted hurtigt blev kørt agterud. Først i heat nummer ti var der lidt at glæde sig over for udeholdet. Holdleder Claus Bjerregaard & Co. var på det tidspunkt bagud med hele 40-14, men Nikolaj Busk Jakobsen, der kørte med jokerstatus og dermed fik sine point fordoblet i heatet, og Thomas Jørgensen sørgede for en smule oprejsning, da de henviste Nicolai Klindt og Sam Jensen til de sekundære pladser.

- Der er ikke så meget at sige, men jeg vil have lov til at undre mig over, at Holsteds Rasmus Jensen er kategoriseret som C-kører. Det er helt vildt. Vi stiller med tre B-kørere, og han er jo stærkere end dem alle sammen, vurderede Claus Bjerregaard, der dog ikke helt har mistet modet, selvom det for alvor er op ad bakke i øjeblikket.

- Vi trænger virkelig til at få en sejr. Det er tydeligt, og den skal vi have i Esbjerg på onsdag, hvor vi meget gerne skal komme med et slagkraftigt hold.