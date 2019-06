Storsejr i lokalopgøret: Ham her kan Esbjerg godt ringe efter igen en anden gang

SPEEDWAY: Der var Jason Doyle, og så var der alle de andre.

Så enkelt kan det egentlig siges. Det var nemlig tydeligt fra det allerførste heat, at Esbjerg havde været ude at shanghaje en vaskeægte verdensstjerne, da holdet onsdag aften kørte ude mod Grindsted, hvor begge hold rent faktisk havde en ny A-kører på holdkortet.

Lad os tage hjemmeholdet først.

Her var holdleder Claus Bjerregaard tvunget til at ændre, da Hans Andersen er ude med et brækket skulderblad, mens Esbjerg-holdleder Tom Paarup Madsen havde valgt at give Niels-Kristian Iversen en fridag.

- Det havde jeg dog helst været fri for, sagde han inden startsnoren på et velbesøgt og solbeskinnet Kjærgaard Arena spang op første gang.

- Men reglerne er sådan skruet sammen, at vi bliver nødt til at have en ekstra A-kører i gang. Vedkommende skal ud at køre to matcher for at kunne deltage i en eventuel finale, hvis vi eksempelvis skulle gå hen at få "Puk" skadet, fortalte Tom Paarup Madsen, der altså havde haft held til at hive australske Jason Doyle, der blev individuel verdensmester tilbage i 2017, ind på holdet.

Og det skulle han ikke komme til at fortryde. Det var en sikker stemme på "Stram Kabel" fra Doyle, der var decideret fremragende og hovedarkitekten bag en meget sikker udesejr på 52-34.

- Det er rigtig dejligt at være i Danmark igen, selvom det er rimeligt varmt i dag. Det er godt, at jeg kan hjælpe, sagde 33-årige Doyle med et smil, da han sad i ryttergården og gjorde sig klar til en række tætte dueller med landsmanden Max Fricke, der erstattede Hans Andersen hos modstanderholdet.