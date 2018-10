Storklub i bundkamp på isen: Træner forlanger reaktion

Klubben vandt guld i både 2016 og 2017, men fra starten af denne sæson har der ikke været meget guldstøv over ishockeyholdet Esbjerg Energy.

Under den ellers succesvante træner Mark Pederson har vestjyderne tabt seks ud af de første syv kampe og fik i onsdags en snitter på 2-8 i Aalborg.

Pederson forventer et noget andet udtryk fra sine spillere fredag aften mod et andet bundhold, nemlig Odense Bulldogs.

- Ja, vi skal respondere på nederlaget. Vi oplevede noget tilsvarende i Aalborg for tre sæsoner siden, hvor vi også blev ydmyget.

- Der talte vi om det og fik fremadrettet ændret på tingenes tilstand, siger Esbjerg-træneren i en pressemeddelelse.

To af Esbjergs nederlag er kommet efter overtid, og derfor har holdet samlet fem point sammen i syv kampe, hvilket rækker til en placering som nummer næstsidst.

Kun fredagens modstander har færre point, men Odenses vanskeligheder er mere forventede, efter at fynboerne har skåret i budgettet før denne sæson.

Eftersom klubberne ikke har mødtes tidligere i denne sæson, er Pederson usikker på odenseanernes niveau.

- Vi må derfor gå til kampen med en naturlig sult efter at forbedre tingene i forhold til kampen i Aalborg.

- Den positive udlægning er, at vi kom godt fra start i Aalborg, ligesom vi gjorde hjemme mod Rødovre.

- Jeg fornemmer, at spillerne nu "mander sig op", og at de formår at tro på sig selv og fremviser den rette desperation, som vi kan bruge positivt mod Odense, siger Mark Pederson.

Grundspillet i Metal Ligaen omfatter 45 kampe. De syv bedste hold stryger direkte i kvartfinalen, mens nummer otte og ni skal spille playoff om den sidste plads.