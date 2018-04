Store navne kommer med landsholdet til testkamp i Vojens

LANDSKAMP: Onsdag kl. 19.30 tager det danske ishockeylandshold imod Tysklands ditto i SE Arena i Vojens. Det bliver en forsmag på danskernes første VM-kamp den 4. maj, hvor de også møder tyskerne.

Til kampen i Vojens støder store navne til. Mathias Bau Hansen, der spiller i AHL i USA, og størst Frans Nielsen, der spiller for Detroit Red Wings i NHL.

- Det er to fremragende forstærkninger, vi får ind. Det siger sig selv, at erfarne Frans Nielsen med sin NHL-baggrund bliver et kæmpe tilsæt for os. Vi glæder os til at få ham ind i truppen - både i forhold til spillet på isen og livet i omklædningsrummet. - Mathias Bau Hansen har spillet en flot, første sæson i AHL og har i tidligere VM-turneringer budt ind med sin store fysik og en stor, stor vilje til at arbejde og gøre de rigtige ting på isen - og måske kan han tilspille sig en større rolle på holdet, siger Jesper Duus, sportschef i DIU i en pressemeddelelse.

Derudover er store spillere som Nicklas Jensen og Peter Regin også med i truppen.