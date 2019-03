Stor tro på tingene inden nedrykningsspil

Sportschef Hans J. Haysen føler, at SønderjyskE er ret godt kørende i øjeblikket, så han tror fuldt og fast på, at de lyseblå kan blive nummer et eller to i deres nedrykningspulje.

Selvom SønderjyskE søndag tabte 2-1 på udebane til FC Midtjylland, går holdet ind i nedrykningsspillet med optimisme og stor tro på tingene. - Jeg synes faktisk, at vi står godt rustet. Man kommer til et SønderjyskE-hold med gejst og masser af vildskab, garanterer sportschef Hans J. Haysen. SønderjyskE er havnet i en pulje med AGF, Horsens og Vejle. De to førstnævnte hold står på 31 point, SønderjyskE følger efter med 28 point, mens Vejle har 20 point. - Vi skal ud at jage AGF og Horsens, da vi er tre point efter dem - og det har vi tænkt os at gøre. Jeg ser gode chancer for at blive etter eller toer i puljen. SønderjyskE er altså øjeblikkelig treer i puljen, men de lyseblå skal avancere mindst en enkelt plads for at være sikker på at redde sig fri af nedrykning. - Det tror vi fuldt og fast på, at vi er i stand til. Og hvordan har SønderjyskE det så med AGF, AC Horsens og Vejle? I denne sæson har SønderjyskE tabt begge kampe mod AGF. 0-2 og 0-1, mens det er blevet til en sejr og en uafgjort mod Bo Henriksen & Co. fra AC Horsens. Udekampen endte 1-1, mens SønderjyskE hjemme i Haderslev besejrede Horsens med 2-0. Endelig er der så de to kampe mod Vejle, der har kastet henholdsvis en sejr på 3-0 og et nederlag på 2-0 af sig. - Alt kan selvfølgelig ske, og Vejle kan også overraske, men jeg er vældig godt tilfreds med, at vi har otte point ned til dem. Det er trods alt en hel del, vurderer Hans J. Haysen.

Seks kampe i alt De fire hold i nedrykningspuljen møder hinanden ude og hjemme. Det giver seks kampe i alt, og derefter er det sådan, at nummer et og to er reddet. Nummer tre skal ud at møde nummer tre fra den anden nedrykningspulje. Den pulje består af AaB (36 point), Randers (34 point), Vendsyssel (22 point) og Hobro (21 point). Vinderen af den kamp er reddet, mens taberen skal ud at kæmpe for livet mod et hold fra 1. division. Nummer fire fra de to puljer mødes. Taberen rykker direkte ud, mens vinderen er reddet. - Vi ved, at det mentale naturligvis også kommer til at spille ind, men nu giver vi spillerne nogle fridage, så de kan være lidt sammen med deres familier, og så kommer de tilbage med fuld energi. Vi tror fuldt og fast på det. Det kan jeg godt love dig.