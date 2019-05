Stor skuffelse i Team Esbjerg-lejren: Urutineret indsats

TEAM ESBJERG - EHF CUP FINALE: Det gik på ingen måde, som Team Esbjerg havde håbet lørdag aften i ungarske Siófok.

Team Esbjerg var ikke i nærheden af sejren og måtte til sidst gå fra banen med et nederlag på 26-21.

Og skuffelsen var naturligvis stor efter nederlaget.

- Vi taber til et bedre hold. De var kyniske, og de spillede godt. Vi var lige det modsatte, konstaterede en trist Sandra Toft efter nederlaget.

- Jeg ved ikke, om det var nerver. De spiller i hvert fald klart bedre end vi gør i dag. Så det er selvfølgelig en stor skuffelse, men det er fortjent nok, at Siófik vinder. Vi taber med fem mål, og vi er ikke i nærheden af det. Vi kan tale nok så meget om dommerne. Det er klart, at det har en indflydelse, men det vidste vi jo på forhånd.

Cheftræner Jesper Jensen kaldte indsatsen urutineret.

- Vi brænder for meget, og vi smider for mange bolde væk. Vores angrebsspil var generelt bedre end i den første kamp, men de er bedre til at komme nogenlunde helskindet af deres dårlige perioder, end vi har været i de her to finaler.

- Set i bakspejlet skulle vi have skabt et bedre udgangspunkt hjemme i Blue Water Dokken i den første finale (21-21, red.), så vi er rigtig skuffede over os selv. Det er i orden, at de vinder. De spillede på et mere internationalt niveau, end vi formåede, erkendte Jesper Jensen.

Men skuffelsen skal hurtigt ud af systemet igen. På lørdag skal der spilles DM-finalen på eget halgulv mod Herning-Ikast.

- Vi har ikke tabt ret meget i 2019, men vi skal nok rejse os. Men der skal være plads til at være skuffet, når man lige har tabt en finale. Vi glæder os rigtig meget til at skulle spille om DM-guld, sagde Sdra Toft.