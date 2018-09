Stor ros til Liverpool efter fem på stribe

Med 2-1-sejren ude over Tottenham lørdag er Liverpool stadig på maksimumpoint efter fem kampe i Premier League.

Efter præstationen og spillet på Wembley er der ros fra alle sider til Jürgen Klopps mandskab.

Den tidligere Liverpool-manager Graeme Souness samler sejren op med ordene om, at den kunne have været meget større.

- Resultatet er ikke flatterende for Liverpool, men for Tottenham. Liverpool var fantastiske, meget imponerende. De tre i front var til stor gene, siger Souness til Sky Sports.

- Enhver manager, som ønsker at vinde mesterskabet, vil være imponeret med Liverpools indsats, lyder det videre.

Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino scorede målene. Og ganske symptomatisk er det, at det var Wijnaldums første mål på udebane i engelsk fodbold.

Liverpool kunne have scoret flere mål, før Tottenham reducerede i overtiden og straks efter følte sig snydt for et straffespark, da indskiftede Son Heung-min blev tacklet af Sadio Mané.

- Liverpool var bedst. Vi bød dem op til dans, vi var tæt på, og tacklingen af Son skulle have givet straffespark. Og så ville resultatet have været anderledes, siger Tottenham-manager Mauricio Pochettino til Sky Sports.

Før den hektiske slutfase nåede den tidligere Manchester United-spiller og nuværende tv-ekspert Gary Neville at konstatere, at Tottenham skulle takke de højere magter for, at det ikke stod værre til.

- Det her kunne have været en afklapsning, lød det fra Neville.

Som sådan kunne Liverpool-manager Jürgen Klopp smile bredt efter den bedste kamp i sæsonen fra hans mandskabs side.

- I over 85 minutter dominerede vi. Med og uden bold gav vi dem enorme problemer. De ting, Tottenham som regel gør, virker som regel, men det gjorde de ikke denne gang, siger Klopp.

Hans hold fik dermed en god start på et hårdt kampprogram med henholdsvis Paris Saint-Germain, to gange Chelsea, Napoli og Manchester City som modstandere i fem af de kommende seks kampe.