Stor jubel i Team Esbjerg-lejren: Herligt at vinde en meget tæt kamp

HÅNDBOLD - JV I IKAST: Cheftræner Jesper Jensen og hans spillere havde skruet det helt store smil på efter onsdagens udesejr på 21-19 i slutspillet over Herning-Ikast.

- Den sejr var vigtig, så glæden er stor. Og vi må jo være ærlige og sige, at sejren kunne være gået til begge sider til sidst, vurderede Jesper Jensen.

Men det burde ikke være blevet så spændende.

- Vi fører 8-4 i første halvleg, og på det tidspunkt brænder vi rigtig meget på Sabine Englert. Vi kunne have knækket dem, hvis de muligheder var blevet omsat til mål.

Nu blinker semifinalen for alvor forude for Team Esbjerg.

- Det er slet ikke slut endnu, men vi skal bruge en sejr mere for at komme videre, og vi har tre kampe tilbage. Men vi vil vinde hver gang, og jeg føler, at vi har masser af ressourcer på holdet. Det er en god fornemmelse.

Onsdagens kamp var præget af to velfungerende forsvar og to keepere på rigtig højt niveau.

Og Team Esbjergs Marit Frafjord, der er sit holds forsvarsgeneral, glædede sig over, at defensiven stod godt.

- På den front har vi manglet meget i de to første kampe mod Viborg og Aarhus United. I dag hang vi langt bedre sammen, og vi fik kommunikeret noget bedre. Og så stod Sandra (Toft, red.) en super kamp.

- Selvfølgelig skete der nogle kiks undervejs, men sådan vil det nok altid være. Nu skal vi så bare blive bedre til at score på vores chancer. Formår vi det, synes jeg, at det ser godt ud, mente Frafjord.

Hun havde stor ros til dommerparret Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen.

- De lod os gå til hinanden. Det var fedt, og sådan skal det være, når det er slutspil. Det er bare dejligt at vinde en tæt kamp, hvor man virkelig har

brugt sig selv.

Allerede lørdag skal Team Esbjerg igen en tur til Ikast, når Herning-Ikast inviterer indenfor til den første af to semifinaler i EHF Cuppen.